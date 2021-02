Via libera alla fase 2 per il vaccino di Reithera (Di venerdì 19 febbraio 2021) AGI - "Sul vaccino Reithera la novità è che finalmente l'Istituto Superiore di Sanità e l'Aifa ieri hanno dato l'ok alla fase due". Lo ha detto l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato, a margine dell'inaugurazione dell'acceleratore lineare per radioterapia presso il Policlinico Tor Vergata di Roma. "Speriamo di concludere entro l'estate anche la fase 3 - ha aggiunto - e di conseguenza di iniziare la produzione a settembre. Lo studio che è stato fatto è su 100 milioni di dosi l'anno". Leggi su agi (Di venerdì 19 febbraio 2021) AGI - "Sulla novità è che finalmente l'Istituto Superiore di Sanità e l'Aifa ieri hanno dato l'okdue". Lo ha detto l'assessoreSanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato, a margine dell'inaugurazione dell'acceleratore lineare per radioterapia presso il Policlinico Tor Vergata di Roma. "Speriamo di concludere entro l'estate anche la3 - ha aggiunto - e di conseguenza di iniziare la produzione a settembre. Lo studio che è stato fatto è su 100 milioni di dosi l'anno".

