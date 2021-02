Veterano del Vietnam picchia a morte un intruso armato: “Minacciava di uccidere mia moglie” (Di venerdì 19 febbraio 2021) Un anziano ha impugnato il fucile che teneva appeso in casa colpendo ripetutamente con la canna dell’arma da fuoco un ladro che Minacciava di uccidere lui e la moglie Ha picchiato a morte un intruso armato che si era introdotto nella sua abitazione dopo che questi aveva attaccato la moglie con un coltello. Herbert Parrish, 82 anni, si trovava nella sua casa nella contea di Aiken, in Carolina del Sud, insieme alla moglie Lois di 79 anni quando hanno sentito bussare alla porta sul retro, secondo quanto riportato dall’emittente televisiva WACH. “Ho aperto la porta e c’era un uomo – ha spiegato Lous – che stava cercando il suo piccolo Chihuahua bianco e voleva sapere se lo avevo visto”. La vittima è un uomo di 61 anni Ma ... Leggi su periodicoitaliano (Di venerdì 19 febbraio 2021) Un anziano ha impugnato il fucile che teneva appeso in casa colpendo ripetutamente con la canna dell’arma da fuoco un ladro chedilui e laHato aunche si era introdotto nella sua abitazione dopo che questi aveva attaccato lacon un coltello. Herbert Parrish, 82 anni, si trovava nella sua casa nella contea di Aiken, in Carolina del Sud, insieme allaLois di 79 anni quando hanno sentito bussare alla porta sul retro, secondo quanto riportato dall’emittente televisiva WACH. “Ho aperto la porta e c’era un uomo – ha spiegato Lous – che stava cercando il suo piccolo Chihuahua bianco e voleva sapere se lo avevo visto”. La vittima è un uomo di 61 anni Ma ...

