Uomini e Donne, Sophie ha scelto Matteo: la coppia raggiante dopo la scelta

Sophie Codegoni ha scelto Matteo Ranieri nella puntata di Uomini e Donne di oggi, 19 febbraio 2021. Raggiante nel suo abito lungo e scintillante, la 18enne tronista è apparsa emozionata e tesa, costantemente sul punto di commuoversi. Anche i due corteggiatori, Matteo Ranieri e Giorgio Di Bonaventura, sono apparsi agitati come mai prima d'ora. Entrambi indossavano lo smoking e Maria De Filippi ha fatto loro i complimenti per l'eleganza. Com'è noto dalle anticipazioni, il primo a essere chiamato è stato Giorgio, la non scelta; solo successivamente è stato fatto entrare Matteo, che ha risposto di sì e ha subito abbracciato Sophie, ballando con lei sulle romantiche note di Shallow. La coppia ha lasciato lo studio.

