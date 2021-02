Striscia la Notizia | le lacrime di Iacchetti dopo il messaggio di Ezio Greggio | “Ricordiamo chi non c’è più”

(Di venerdì 19 febbraio 2021) Un incredibile risultato, un vero e proprio record della televisione. Alasi festeggia, ma i conduttori a stento riescono a trattenere le. Ecco tutto quello che è successo. La puntata speciale dilaUn’occasione importante, un anniversario da quasi record. La trasmissione ideata e diretta da Antionio Ricci,laha raggiunto un altro grande traguardo. Nel 2018, in occasione dei 30 anni dal suo debutto, avvenuto il 7 novembre del 1988, venne istituito un museo dinel centro di Milano. Per celebrare uno dei programmi più iconici e storici della televisione italiana. Nella serata di ieri si è celebrato un altro grande record, inarrivabile per qualsiasi trasmissione ...

mirancim2 : Scopro con gioia che finalmente Striscia la notizia abbia cominciato ad ottenere ascolti di disatrosi e di merd4 (p… - magicaGrmente22 : Striscia la Notizia fa a pezzi Walter Ricciardi: 'Ecco mister lockdown mentre finge di tossire dentro a un cinema... - Nicola23453287 : RT @Alexanderxxvii1: Striscia la Notizia fa a pezzi Walter Ricciardi: 'Ecco mister lockdown mentre finge di tossire dentro a un cinema' htt… - Italia_Notizie : Striscia la Notizia, tapiro per Maria Elena Boschi: “Io rimasta senza poltrona? La verità è un’altra” - gildazorzy : Godo come un riccio tibetano ai bassi ascolti di Striscia la notizia, un programma vecchio già 20 anni fa. #AscoltiTv -

Ultime Notizie dalla rete : Striscia Notizia

Striscia la notizia

Su Canale 5la3.692.000 (13,3%). Su La7 Otto e Mezzo 2.118.000 (7,7%). Su Rete4 Stasera Italia 1.237.000 (4,6%) nella prima parte e 1.081.000 (3,9%) nella seconda. Su Rai2 Tg2 Post ...Una delle bionde più amate dagli italiani, nota per essere stata velina dila, insieme ad Elisabetta Canalis. L'ex Velina die la tormentata storia d'amore con il marito ...Quando insieme ad altri attori torinesi c'eravamo inventati "Ciau Bale" una striscia comica di 13 minuti che andava in onda su Quartarete TV e poi era diventata uno spettacolo teatrale, ci divertivamo ...Un tapiro, graditissimo, per Maria Elena Boschi. Striscia la Notizia prova a colpire al cuore la deputata di Italia Viva ma l’ex ministro per le riforme costituzionali del governo Renzi risponde con u ...