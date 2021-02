Smog, Appendino Fassino e Cirio indagati per inquinamento dalla procura di Torino (Di venerdì 19 febbraio 2021) Non tenevano “conto della vulnerabilità di gruppi sensibili della popolazione, come i bambini” le misure adottate dalla Regione Piemonte per combattere l’inquinamento ambientale. La procura di Torino contesta anche questo al presidente Alberto Cirio nell’ambito dell’inchiesta sull’inquinamento ambientale che ha portato a emettere avvisi di garanzia anche nei confronti degli ex sindaci di Torino, Chiara Appendino e Piero Fassino. Il reato ipotizzato dal pm Gianfranco Colace è l’inquinamento ambientale. L’avviso di garanzia è stato notificato anche all’assessore comunale all’Ambiente Alberto Unia, a quello regionale Matteo Marnati e agli ex assessori Enzo La Volta (giunta Fassino), Stefania Giannuzzi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 19 febbraio 2021) Non tenevano “conto della vulnerabilità di gruppi sensibili della popolazione, come i bambini” le misure adottateRegione Piemonte per combattere l’ambientale. Ladicontesta anche questo al presidente Albertonell’ambito dell’inchiesta sull’ambientale che ha portato a emettere avvisi di garanzia anche nei confronti degli ex sindaci di, Chiarae Piero. Il reato ipotizzato dal pm Gianfranco Colace è l’ambientale. L’avviso di garanzia è stato notificato anche all’assessore comunale all’Ambiente Alberto Unia, a quello regionale Matteo Marnati e agli ex assessori Enzo La Volta (giunta), Stefania Giannuzzi ...

matteosalvinimi : La mia solidarietà agli “indagati” e alle migliaia di amministratori pubblici che ogni giorno svolgono con impegno… - Agenzia_Ansa : La sindaca di Torino, Chiara Appendino, e il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, sarebbero tra i dest… - rep_torino : Torino, pioggia di avvisi di garanzia per lo smog: indagati Appendino, Chiamparino, Cirio e Fassino [di Federica Cr… - clikservernet : Smog, Appendino Fassino e Cirio indagati per inquinamento dalla procura di Torino - Noovyis : (Smog, Appendino Fassino e Cirio indagati per inquinamento dalla procura di Torino) Playhitmusic - -