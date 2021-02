Recensione La Napoli di mio padre | documentario sulle origini

(Di venerdì 19 febbraio 2021) Ladi mioè undi venti minuti che, attraverso immagini di repertorio e una narrazione asciutta, ci porta indietro nel tempo a quando le più grandi città erano una grande famiglia TITOLO ORIGINALE: Ladi mio. GENERE:. NAZIONE: Italia. REGISTA: Alessia Bottone. NARRATORI: Giuseppe Bottone, Valentina Bellè. DURATA: 20 min. PRODOTTO DA: Alessia Bottone, Archivio Aamod, Istituto Luce Cinecittà, K-Studio. USCITA: 2020. Fin da bambina la regista, Alessia Bottone, ammirava ilaffacciarsi alla finestra, domandandosi cosa fosse in grado di attirare la sua attenzione in modo così intenso. La risposta le fu data proprio da Giuseppe, che fina da tenera età aveva voluto perdersi viaggiando, e in quei momenti lo faceva con ...

TommasoChimenti : Recensione Adam Mazur-Collettivo Lacorsa - iris_versari : RT @Nerys__: ?????Oggi firmo la mia prima recensione su @infosenzafiltro: vi parlo di #StiamoAbbastanzaBene di @f_spiedo. ?? - GiammarinoEdit1 : #francescocolonnesi i #sogni della #memoria @magazinepragma #lucania #ricordi #Napoli #libri #visitacampania… -

Ultime Notizie dalla rete : Recensione Napoli

tuttoteK

Nel cast spiccano Andrea Arcangeli , Francesco Di, Marianna Fontana e "la Lupa" Silvia ... Euphoria, ladel secondo episodio speciale: la conferma di una serie di assoluta qualità 10. ...... l'esperienza di Casa Bettola [Carla Maria Rufini] Ex Asilo Filangieri diRete nazionale dei ... L'infinito movimento No Tav [Chiara Sasso] Emilio , unadi Livio Pepino dedicata al ...Il sorpasso in campionato a vantaggio dell'Inter e il pareggio di ieri in Europa League hanno lasciato il segno: in vista del derby Scudetto di domenica, il pronostico stilato dagli analisti di P ...Da cosa dipende l’involuzione degli Azzurri? Nonostante la vittoria per 1-0 contro la Juventus di sabato scorso, nell’ultimo mese la squadra di Gattuso ha fatto registrare uni ...