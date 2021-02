Lo scandalo mascherine | l’ennesimo disastro di Arcuri Che | ora | dovrebbe dimettersi

(Di venerdì 19 febbraio 2021) Sfiorato dallo, quello dell’acquisto dianti-Covid dalla Cina per delle cifre troppo alte a fronte di una materiale decisamente scadente, il commissario dei commissari Domenicoha già messo le mani avanti, facendo sapere di essere pronto a costituirsi parte civile in un eventuale processo contro quegli intermediari che, nel maxi-affare, si sono lautamente arricchiti lucrando sulle forniture, in un momento drammatico in cui l’Italia si trovava a contare i morti della prima ondata. Una presa di posizione che, però, ovviamente non può bastare a lavarsi la coscienza, anche a causa dei tanti, troppi errori alle spalle. Con un cinismo innaturale, abbiamo letto in queste ore le intecettazioni effettuate a danno degli intermediari della partita di quegli 800 milioni di, finite in Italia ...

davidefaraone : Ciò che emerge sullo scandalo mascherine è inquietante. Giusto che i magistrati facciano il loro lavoro ma il parla… - NicolaPorro : ?? #Draghi manda in panne il #M5s, la retorica verde nel discorso al #Senato, i giornali si accorgono dello scandalo… - Emmepi50926579 : RT @Libero_official: Scandalo-#mascherine, la commessa da 1,2 miliardi di euro? 'Tra #Arcuri e l'indagato otto contatti telefonici al giorn… - voltes48 : RT @LaVeritaWeb: Buongiorno, ecco #LaVeritàdioggi Inchieste, disastri, arroganza. Perché Arcuri deve dimettersi Nello scandalo mascherine… - moriggi : RT @LaVeritaWeb: Buongiorno, ecco #LaVeritàdioggi Inchieste, disastri, arroganza. Perché Arcuri deve dimettersi Nello scandalo mascherine… -

Ultime Notizie dalla rete : scandalo mascherine

Nel paese dove ora si indaga sugli oltri 50 milioni di euro che sarebbero stati intascati come 'compenso' per le primissime forniture di, loforse maggiore riguarda l'approccio sanitario alla pendemia: tuttora, come denunciano molti medici coraggiosi, l'Italia non ha ancora un protocollo terapeutico che preveda, in ...'Ciò che emerge sulloè inquietante', dice il renziano: 'Giusto che i magistrati facciano il loro lavoro ma il Parlamento deve capire cosa non ha funzionato nella struttura di ...In sostanza avrebbe fatto leva sulla conoscenza di Arcuri per farsi pagare dai cinesi commissioni che non gli spettavano. Video su questo argomento Scandalo mascherine, più di mille telefonate tirano ...Sequestrati 70 milioni di euro dalla Guardia di Finanza, otto le persone indagate (al momento non il Commissario Arcuri) che avrebbero lucrato sull'emergenza sanitaria con una maxi commessa a consorzi ...