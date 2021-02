LIVE Medvedev-Tsitsipas 5-4, Australian Open 2021 in DIRETTA: il numero 4 al mondo serve per il set (Di venerdì 19 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE GAME Tsitsipas, 5-4. Altro servizio vincente del greco. Ora Medvedev ha l’opportunità di chiudere il primo set sul suo servizio A-40 Tsitsipas attira a rete Medvedev, che risponde in diagonale e lascia al greco tutto lo spazio del mondo per il dritto lungolinea 40-40 Scambio lungo, Tsitsipas tenta di uscirne con il rovescio che finisce in corridoio. 40-30 Medvedev ha tentato di attaccare di rovescio, ma Tsitsipas è incisivo di rovescio. Il russo manda fuori il dritto in corsa 30-30 Doppio fallo Tsitsipas, il primo della partita 30-15 Altro servizio vincente per Tsitsipas 15-15 Fuori la risposta di Medvedev 0-15 ... Leggi su oasport (Di venerdì 19 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAGAME, 5-4. Altro servizio vincente del greco. Oraha l’opportunità di chiudere il primo set sul suo servizio A-40attira a rete, che risponde in diagonale e lascia al greco tutto lo spazio delper il dritto lungolinea 40-40 Scambio lungo,tenta di uscirne con il rovescio che finisce in corridoio. 40-30ha tentato di attaccare di rovescio, maè incisivo di rovescio. Il russo manda fuori il dritto in corsa 30-30 Doppio fallo, il primo della partita 30-15 Altro servizio vincente per15-15 Fuori la risposta di0-15 ...

