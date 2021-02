La fanciulla del West, in onda su Rai 5 (Di venerdì 19 febbraio 2021) La fanciulla del West è un’opera teatrale tutta da vedere, e Rai 5 la ripropone nella mattinata del 19 febbraio. La trama Si tratta della storia del fuorilegge Dick Johnson che vuole smettere con la vita da bandito.Sebbene sia riuscito a far perdere le sue tracce,viene catturato da alcuni minatori che decidono di impiccarlo. Pur raccontando della sua vita da ladro,e confessando di non aver mai ucciso nessuno, non c’è versione che regga. Si prepara così alla morte, rivolgendo un ultimo saluto a Minnie. Il cast Questa versione dell’opera fu messa in scena presso il Teatro Nuovo di Spoleto. A dirigere l’orchestra il M° Christian Badea, mentre nel cast vedremo Anne-Marie Antoine, Benito di Bella, Maurice Stern, Jonathan Green, Gregory Stapp, Charles Damsel. Regia tv di Fernanda Turvani. L'articolo proviene da NonSolo.TV. Leggi su nonsolo.tv (Di venerdì 19 febbraio 2021) Ladelè un’opera teatrale tutta da vedere, e Rai 5 la ripropone nella mattinata del 19 febbraio. La trama Si tratta della storia del fuorilegge Dick Johnson che vuole smettere con la vita da bandito.Sebbene sia riuscito a far perdere le sue tracce,viene catturato da alcuni minatori che decidono di impiccarlo. Pur raccontando della sua vita da ladro,e confessando di non aver mai ucciso nessuno, non c’è versione che regga. Si prepara così alla morte, rivolgendo un ultimo saluto a Minnie. Il cast Questa versione dell’opera fu messa in scena presso il Teatro Nuovo di Spoleto. A dirigere l’orchestra il M° Christian Badea, mentre nel cast vedremo Anne-Marie Antoine, Benito di Bella, Maurice Stern, Jonathan Green, Gregory Stapp, Charles Damsel. Regia tv di Fernanda Turvani. L'articolo proviene da NonSolo.TV.

