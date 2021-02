In Giappone c’è un sito con una mappa su cui segnalare i vicini rumorosi (Di venerdì 19 febbraio 2021) In Giappone esiste un sito web che propone una mappa dei vicini rumorosi, da quelli che chiacchierano a quelli che hanno bambini che piangono troppo. Così facendo si identificano quei quartieri troppo rumorosi per chi cerca un palazzo tranquillo dove andare a vivere. Accedendo alla mappa vicini rumorosi i posti da evitare sono segnalati con dei cerchi colorati; cliccando su questi ultimi si capisce anche la natura del rumore con descrizioni più o meno precise. Per quanto questa cosa possa sembrare assurda in Italia, considerata l’importanza del silenzio in Giappone e la cultura che mette il rispetto del prossimo e della quiete, l’esistenza di questo sito non è così sorprendente. Del resto le polemiche ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 19 febbraio 2021) Inesiste unweb che propone unadei, da quelli che chiacchierano a quelli che hanno bambini che piangono troppo. Così facendo si identificano quei quartieri troppoper chi cerca un palazzo tranquillo dove andare a vivere. Accedendo allai posti da evitare sono segnalati con dei cerchi colorati; cliccando su questi ultimi si capisce anche la natura del rumore con descrizioni più o meno precise. Per quanto questa cosa possa sembrare assurda in Italia, considerata l’importanza del silenzio ine la cultura che mette il rispetto del prossimo e della quiete, l’esistenza di questonon è così sorprendente. Del resto le polemiche ...

