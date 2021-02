Gli inglesi vogliono produrre in laboratorio il tartufo bianco. Necessaria la tracciabilità (Di venerdì 19 febbraio 2021) Con la Brexit gli inglesi hanno iniziato a copiare in laboratorio il pregiato tartufo bianco. Che potrebbe presto sostituire sulle tavole britanniche quello italiano, che al contrario cresce spontaneamente. E’ quanto afferma la Coldiretti nel commentare l’annuncio che il pregiato Tuber magnatum pico potrebbe essere prodotto in Gran Bretagna. E ciò grazie alla scoperta degli scienziati dell’Istituto nazionale francese (Inrae) che nei propri laboratori avrebbero affinato l’arte di coltivarlo. I funzionari hanno detto – spiega Coldiretti – che un lotto di alberelli di quercia di tartufo bianco è stato già portato nel Regno Unito. Nel tentativo di avviarne la produzione. Il tartufo bianco finora poteva essere solo trovato in natura Una novità che desta ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 19 febbraio 2021) Con la Brexit glihanno iniziato a copiare inil pregiato. Che potrebbe presto sostituire sulle tavole britanniche quello italiano, che al contrario cresce spontaneamente. E’ quanto afferma la Coldiretti nel commentare l’annuncio che il pregiato Tuber magnatum pico potrebbe essere prodotto in Gran Bretagna. E ciò grazie alla scoperta degli scienziati dell’Istituto nazionale francese (Inrae) che nei propri laboratori avrebbero affinato l’arte di coltivarlo. I funzionari hanno detto – spiega Coldiretti – che un lotto di alberelli di quercia diè stato già portato nel Regno Unito. Nel tentativo di avviarne la produzione. Ilfinora poteva essere solo trovato in natura Una novità che desta ...

simonthedave : comunque gli inglesi sono tanto inutili ma hanno Guy Ritchie quindi ok avete l'immunità per ora - SecolodItalia1 : Gli inglesi vogliono produrre in laboratorio il tartufo bianco. Necessaria la tracciabilità - gioppis : @DocDisco81 @ferra2113 @GiorgiaMeloni Ringrazia che l’UK non sia situato vicino all’Africa! Li vorrei proprio vedere gli Inglesi. - tteguuri : LEONARDO MAINI BARBIERI HA PRESO IL TÈ RIGOROSAMENTE CON IL LATTE COME GLI INGLESI A PALAZZO HO UN MANCAMENTO - attilascuola : RT @PersempreNadia: #Ricciardi:'La Variante Inglese è arrivata in Europa, grazie agli sciatori inglesi che sono andati a sciare in Svizzera… -