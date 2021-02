Giappone, inflazione gennaio resta negativa (Di venerdì 19 febbraio 2021) (Teleborsa) – Continua a frenare l’inflazione in Giappone a gennaio. Secondo l’Ufficio nazionale di statistica, l’indice dei prezzi al consumo (CPI) ha registrato una variazione negativa dello 0,6% su anno seppur ad un ritmo inferiore rispetto al dato precedente (-1,2%). Il dato su base mensile evidenzia un aumento dello 0,6% contro il -0,1% di dicembre. Il dato core, che esclude la componente alimentare, registra un -0,6% a livello tendenziale rispetto al -0,6% precedente. Leggi su quifinanza (Di venerdì 19 febbraio 2021) (Teleborsa) – Continua a frenare l’in. Secondo l’Ufficio nazionale di statistica, l’indice dei prezzi al consumo (CPI) ha registrato una variazionedello 0,6% su anno seppur ad un ritmo inferiore rispetto al dato precedente (-1,2%). Il dato su base mensile evidenzia un aumento dello 0,6% contro il -0,1% di dicembre. Il dato core, che esclude la componente alimentare, registra un -0,6% a livello tendenziale rispetto al -0,6% precedente.

