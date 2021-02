Evasione fiscale, perché bisogna parlarne di più (Di venerdì 19 febbraio 2021) Il Corriere della Sera, in un articolo sui problemi economici che dovrà affrontare il nuovo governo, ha scritto che “se si dovesse ridurre il carico fiscale sui redditi sotto i 40-50mila euro il minore gettito potrebbe essere compensato da norme nuove contro l’Evasione fiscale”. Questo “potrebbe” lascia a dir poco sbalorditi, visto che l’Evasione (stima media, 150 miliardi l’anno) è uno dei più gravi problemi della economia italiana, e una lotta molto dura contro questa vergogna sarebbe dovuta essere comunque fra gli obiettivi dichiarati del nuovo governo, tanto più che il Presidente del Consiglio Mario Draghi è certamente al corrente della entità e della gravità morale ed economica del fenomeno. Del resto, già l’ex premier Giuseppe Conte aveva posto ripetutamente l’esigenza di ricorrere al carcere per i grandi evasori ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 19 febbraio 2021) Il Corriere della Sera, in un articolo sui problemi economici che dovrà affrontare il nuovo governo, ha scritto che “se si dovesse ridurre il caricosui redditi sotto i 40-50mila euro il minore gettito potrebbe essere compensato da norme nuove contro l’”. Questo “potrebbe” lascia a dir poco sbalorditi, visto che l’(stima media, 150 miliardi l’anno) è uno dei più gravi problemi della economia italiana, e una lotta molto dura contro questa vergogna sarebbe dovuta essere comunque fra gli obiettivi dichiarati del nuovo governo, tanto più che il Presidente del Consiglio Mario Draghi è certamente al corrente della entità e della gravità morale ed economica del fenomeno. Del resto, già l’ex premier Giuseppe Conte aveva posto ripetutamente l’esigenza di ricorrere al carcere per i grandi evasori ...

