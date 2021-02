Dilemma allo chalet di Mergellina: Gattuso è un Pirlo o Pirlo è un Gattuso (Di venerdì 19 febbraio 2021) Mattinata di mortorio azzurro allo chalet di Mergellina di Peppino cameriere. Limonate a lutto e babà senza rum. Facce scure e cielo a pecorelle. Non ne voglio parlare, geme don Ciccio portiere di palazzo. Non me ne parlate, impreca Carminiello-a-rezza pescatore di fravaglia. Io che ho visto Formentin e Verrina al Vomero devo vedere Bakayoko ed Elmas, si lamenta Salvatore pittore di alici. E a me che ho visto Vinyei mi attocca Mario Rui, aggiunge mortificato Gennaro Piromallo salumiere. Vi vedo un po’ giù, annota Peppino cameriere che provocatoriamente inserisce al juke-box Granada di Claudio Villa. Non la voglio sentire, urla Salvatore pittore di alici. Levate ‘sta cosa, implora don Ciccio portiere di palazzo. Insomma siamo al capolinea, riassume Pasquale Pazienza giornalista on-line. Quale capolinea, protesta Gennaro ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 19 febbraio 2021) Mattinata di mortorio azzurrodidi Peppino cameriere. Limonate a lutto e babà senza rum. Facce scure e cielo a pecorelle. Non ne voglio parlare, geme don Ciccio portiere di palazzo. Non me ne parlate, impreca Carminiello-a-rezza pescatore di fravaglia. Io che ho visto Formentin e Verrina al Vomero devo vedere Bakayoko ed Elmas, si lamenta Salvatore pittore di alici. E a me che ho visto Vinyei mi attocca Mario Rui, aggiunge mortificato Gennaro Piromsalumiere. Vi vedo un po’ giù, annota Peppino cameriere che provocatoriamente inserisce al juke-box Granada di Claudio Villa. Non la voglio sentire, urla Salvatore pittore di alici. Levate ‘sta cosa, implora don Ciccio portiere di palazzo. Insomma siamo al capolinea, riassume Pasquale Pazienza giornalista on-line. Quale capolinea, protesta Gennaro ...

