Covid scuola, nelle Marche 236 classi in quarantena

nelle Marche sono 236 le classi poste in quarantena dalle autorità sanitarie, il 2,36% delle 10.464 totali censite, che vanno dalla scuola dell'infanzia alle secondarie di secondo grado.

