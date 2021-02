Covid: Codogno un anno dopo - direttore 'Il Cittadino', 'sms sul primo caso, poi la pandemia' (Di venerdì 19 febbraio 2021) Milano, 19 feb. (Adnkronos) - "'Abbiamo isolato il primo caso di Covid, avrai da scrivere per un po'…'. E' dal messaggio di una fonte che nasce la notizia da prima pagina che porta Codogno al centro del mondo. Sono le 20.30 di giovedì 20 febbraio 2020 quando a un collega che si occupa di sanità arriva la dritta. Il giornale chiude a mezzanotte e noi, prima di ogni conferma ufficiale che arriva solo il giorno dopo, non esitiamo a scrivere sicuri di aver fatto ogni verifica opportuna. Il titolo di apertura racconta quel singolo caso, poi c'è l'esplosione della pandemia". Lorenzo Rinaldi è il direttore de Il Cittadino, il quotidiano che ogni abitante di Lodi e provincia è abituato a trovare in edicola, e che da un anno è ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 19 febbraio 2021) Milano, 19 feb. (Adnkronos) - "'Abbiamo isolato ildi, avrai da scrivere per un po'…'. E' dal messaggio di una fonte che nasce la notizia da prima pagina che portaal centro del mondo. Sono le 20.30 di giovedì 20 febbraio 2020 quando a un collega che si occupa di sanità arriva la dritta. Il giornale chiude a mezzanotte e noi, prima di ogni conferma ufficiale che arriva solo il giorno, non esitiamo a scrivere sicuri di aver fatto ogni verifica opportuna. Il titolo di apertura racconta quel singolo, poi c'è l'esplosione della". Lorenzo Rinaldi è ilde Il, il quotidiano che ogni abitante di Lodi e provincia è abituato a trovare in edicola, e che da unè ...

TV7Benevento : Covid: Codogno un anno dopo - direttore 'Il Cittadino', 'sms sul primo caso, poi la pandemia' (2)... - TV7Benevento : Covid: Codogno un anno dopo - direttore 'Il Cittadino', 'sms sul primo caso, poi la pandemia'... - TV7Benevento : Covid: Codogno un anno dopo - volontario, 'mie risposte diventate guida per la Protezione civile' (2)... - TV7Benevento : Covid: Codogno un anno dopo - volontario, 'mie risposte diventate guida per la Protezione civile'... - TV7Benevento : Covid: Codogno un anno dopo - volontario, 'in quarantena per paziente 1, nulla sarà più come prima' (2)... -