Covid: Codogno un anno dopo - direttore 'Il Cittadino', 'sms sul primo caso, poi la pandemia' (2) (Di venerdì 19 febbraio 2021) (Adnkronos) - Le pompe funebri "faticavano a stare dietro alle richieste", spiega chi ha raccolto, per mesi, le storie e il dolore di una terra "colpita, come nessuna, dalla prima ondata. All'inizio dell'emergenza sono entrato nel pronto soccorso dell'ospedale di Lodi e semplicemente non c'era più. Era un ospedale da campo con barelle ovunque, anche vicino ai distributori del caffè. Accanto a ogni barella il paziente aveva la sua bombola d'ossigeno, infermieri e medici si muovevano senza sosta nel poco spazio. Indossavano quelle tute, allora poco familiari, che li coprivano dalla testa ai piedi: impossibile riconoscerli dal volto. Sembrava il caos, ma loro sapevano cosa fare e come rassicurare chi, solo e spaventato, annaspava per respirare". Oggi Codogno e la Bassa Lodigiana sono tra le aree in cui si registrano i contagi più bassi e dove sono poche le sanzioni per il ...

