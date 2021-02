Bill Gates parla dopo le accuse sul web | la risposta ai complottisti

Adnkronos : #BillGates ospite di #FabioFazio a '#Chetempochefa' - Corriere : Bill Gates: «Io accusato su Internet di complotto? Mi sono sorpreso» - Corriere : Su @7Corriere l'intervista di @mpersivale a @BillGates «Io accusato sul web di complotto? Mi sono sorpreso» - clafer2020 : @CCKKI S Bill Gates la bara gliela faranno in Cartamoneta da 100 dollari, incollati co la colla Cervione, sotto il… - GirolamoNavarra : RT @EliseiNicole: Rai3, Bill Gates ospite a 'Che tempo che fa' - Imola Oggi -

Ultime Notizie dalla rete : Bill Gates

... the Solutions We Have and the Breakthroughs We Need (lett: 'Come evitare un disastro climatico: le soluzioni che abbiamo e le scoperte che ci servono') a firma di, attraverso la ...Lo ha dettointervenendo alla Conferenza sulla sicurezza di Monaco. Secondo il fondatore di Microsoft, 'i governi, collaborando, dovebbero prevenire tragedie come la pandemia e il ...Il magnate Bill Gates è stato suo malgrado protagonista di molte polemiche nel corso dell'ultimo anno. Oggi, sul Corriere, ha risposto ai suoi detrattori.Il primo G7 di Joe Biden e Mario Draghi si chiude con l'impegno di velocizzare la corsa al vaccino e una donazione di 7.5 miliardi di dollari alla Covax. Onu, ambiente e multilateralismo tornano al ce ...