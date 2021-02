Bayern Monaco, tegola Tolisso: infortunio in allenamento, starà ai box per alcuni mesi (Di venerdì 19 febbraio 2021) Piove sul bagnato per il Bayern Monaco, che dovrà rinunciare a Corentin Tolisso in vista dei match contro Eintracht Francoforte e Lazio. Il centrocampista francese ha infatti rimediato un grave infortunio in allenamento e dovrà stare ai box per alcuni mesi. Addirittura, secondo la Bild, potrebbe essere a rischio la sua partecipazione agli Europei, nonostante il club bavarese non abbia rilasciato alcun comunicato. Altra assenza pesante per il Bayern Monaco, che già deve fare a meno di Benjamin Pavard, positivo al Covid-19. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 19 febbraio 2021) Piove sul bagnato per il, che dovrà rinunciare a Corentinin vista dei match contro Eintracht Francoforte e Lazio. Il centrocampista francese ha infatti rimediato un graveine dovrà stare ai box per. Addirittura, secondo la Bild, potrebbe essere a rischio la sua partecipazione agli Europei, nonostante il club bavarese non abbia rilasciato alcun comunicato. Altra assenza pesante per il, che già deve fare a meno di Benjamin Pavard, positivo al Covid-19. SportFace.

