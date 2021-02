Almanacco del 19-02-2021 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 19 febbraio 2021)del giorno e meno male che arriva il venerdì è vero Buongiorno da Francesco Vitale venerdì 19 febbraio Oggi la chiesa ricorda San Corrado Confalonieri un nome Corrado di origine germanica deriva da kuoni Audace and Write assemblea Uniti nel significato di coraggioso nelle decisioni un proverbio tutto per voi questa mattina polenta il freddo non spaventa faremo proprio voglia di una Buona polentata E chi lo sa Questo fine settimana si può non questo venerdì che siamo in Quaresima ero Insomma Eh lo so che tu sei già lì e metti da parte la cotoletta o la crostatina parlo dicendo un’altra cosa Non si può una cosa del genere sono nati oggi Nicolò CopernicoTroisi Veronica Pivetti Noi andiamo a fare gli auguri invece ai nostri nati di oggi li andiamo a fare a Ottavio e Francesca i più rapidi e le più rapide sono ai di Violetta ma non l’hai Virna che ci hanno ...