Uomini e Donne, anticipazioni 18 febbraio: la scelta di Sophie Codegoni (Di giovedì 18 febbraio 2021) Sta per andare in onda una puntata davvero scoppiettante di “Uomini e Donne”, il popolare dating show condotto da Maria De Filippi, centro dello show di oggi, giovedì 18 febbraio, la scelta finale di Sophie Codegoni che secondo le anticipazioni dovrebbe comunicare con chi avvierà una storia d’amore. I dettagli La scelta di Sophie Codegoni sta per arrivare e secondo le anticipazioni raccolte dalla Redazione di Cronaka 12 il giorno decisivo è oggi, giovedì 18 febbraio. Durante la puntata che sta per iniziare, infatti, la Codegoni che le voci volevano ormai di fatto in coppia con Matteo Ranieri stanno per compiere la scelta opposta, ... Leggi su ck12 (Di giovedì 18 febbraio 2021) Sta per andare in onda una puntata davvero scoppiettante di “”, il popolare dating show condotto da Maria De Filippi, centro dello show di oggi, giovedì 18, lafinale diche secondo ledovrebbe comunicare con chi avvierà una storia d’amore. I dettagli Ladista per arrivare e secondo leraccolte dalla Redazione di Cronaka 12 il giorno decisivo è oggi, giovedì 18. Durante la puntata che sta per iniziare, infatti, lache le voci volevano ormai di fatto in coppia con Matteo Ranieri stanno per compiere laopposta, ...

