Un concerto in streaming di Benji per l’album California, come partecipare (Di venerdì 19 febbraio 2021) Un concerto in streaming di Benji per l’album California è in programma per il mese di marzo. L’appuntamento è per il giorno 9, accessibile a coloro che avranno acquistato l’album di inediti da solista nei negozi La Feltrinelli. Il 9 marzo Benji Mascolo sarà il protagonista di un concerto in streaming in cui canterà per la prima volta e solo per i suoi fan i brani dell’album California. L’evento si concluderà con un Q&A in diretta nel quale Benji risponderà alle domande dei suoi sostenitori. Per accedere all’evento – che inizierà alle ore 19:30 – è necessario pre-ordinare o acquistare una copia fisica del disco California nei negozi La Feltrinelli oppure ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 19 febbraio 2021) Unindiperè in programma per il mese di marzo. L’appuntamento è per il giorno 9, accessibile a coloro che avranno acquistatodi inediti da solista nei negozi La Feltrinelli. Il 9 marzoMascolo sarà il protagonista di uninin cui canterà per la prima volta e solo per i suoi fan i brani del. L’evento si concluderà con un Q&A in diretta nel qualerisponderà alle domande dei suoi sostenitori. Per accedere all’evento – che inizierà alle ore 19:30 – è necessario pre-ordinare o acquistare una copia fisica del disconei negozi La Feltrinelli oppure ...

Benji_Mascolo : Il 9 Marzo farò un concerto streaming in cui canterò per voi “California” per la prima volta! ??L’evento si conclude… - OperaRoma : #OperaalMAXXI Il 25 febbraio alle 20 il primo concerto dell’Orchestra del Teatro dell'Opera in streaming dal… - lacuna_coil : Questo potrebbe essere l’@ultimo_concerto per l’ @AlcatrazMilano. Per mostrare il nostro supporto alla scena dei li… - MarcoCiardoMC : RT @ParcoColosseo: Nel segno della speranza per un nuovo inizio, lunedì #1febbraio alle ore 12.30 si terrà sul piano dell’arena un concerto… - fedeismylove_ : RT @Benji_Mascolo: Il 9 Marzo farò un concerto streaming in cui canterò per voi “California” per la prima volta! ??L’evento si concluderà co… -