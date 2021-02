Surface Laptop Go, la giusta misura per fare tutto (Di giovedì 18 febbraio 2021) Il nuovo notebook di Microsoft è leggero e piccolo, con una comodissima e vera tastiera ma anche uno schermo touch per chi ha l'abitudine a interagire con il display. E un buon rapporto prezzo/performance. Vediamo perché Leggi su repubblica (Di giovedì 18 febbraio 2021) Il nuovo notebook di Microsoft è leggero e piccolo, con una comodissima e vera tastiera ma anche uno schermo touch per chi ha l'abitudine a interagire con il display. E un buon rapporto prezzo/performance. Vediamo perché

smartworld_it : Microsoft Surface Laptop Go in offerta su Amazon: laptop bello e leggerissimo - alex_m_84 : RT @WindowsBlogIta: Il nuovo Surface Laptop Go scontato di oltre 100 € su Amazon! - WindowsBlogIta : Il nuovo Surface Laptop Go scontato di oltre 100 € su Amazon! -