‘Sanremo 2021’, primo caso di Covid tra i partecipanti in gara: ecco di chi si tratta e cosa succede adesso (Di giovedì 18 febbraio 2021) A poco meno di due settimane dal ritorno della musica nelle nostre case con la settantunesima edizione del Festival di Sanremo, si è registrato il primo caso di Covid tra i Big in gara. Si tratta di Moreno Conficconi degli Extraliscio, la band romagnola che era pronta a salire sul palco dell’Ariston insieme a Davide Toffolo con la canzone Bianca, luce, nera. Una tegola che cade sul Festival a pochi giorni dall’inizio e dopo che la macchina organizzativa della kermesse canora più attesa dell’anno era riuscita ufficialmente a partire nonostante le difficoltà iniziali. Conficconi, per tutti soprannominato Biondo, ha scoperto la positività al virus dopo aver effettuato il consueto tampone presso il Green dell’Ariston, il locale allestito vicino al teatro per seguire il rigiro controllo sanitario di tutti i ... Leggi su isaechia (Di giovedì 18 febbraio 2021) A poco meno di due settimane dal ritorno della musica nelle nostre case con la settantunesima edizione del Festival di Sanremo, si è registrato ilditra i Big in. Sidi Moreno Conficconi degli Extraliscio, la band romagnola che era pronta a salire sul palco dell’Ariston insieme a Davide Toffolo con la canzone Bianca, luce, nera. Una tegola che cade sul Festival a pochi giorni dall’inizio e dopo che la macchina organizzativa della kermesse canora più attesa dell’anno era riuscita ufficialmente a partire nonostante le difficoltà iniziali. Conficconi, per tutti soprannominato Biondo, ha scoperto la positività al virus dopo aver effettuato il consueto tampone presso il Green dell’Ariston, il locale allestito vicino al teatro per seguire il rigiro controllo sanitario di tutti i ...

