Pd | Zingaretti | ‘in parte centrosinistra brutta tendenza a parlarsi attraverso giornali’

Roma, 18 feb. (Adnkronos) – Il Pd litigioso? "C'è una brutta tendenza in una parte della classe politica, in particolare del centrosinistra, di parlarsi attraverso giornali e non di persona o per telefono. Questo non avvantaggia chi combatte per vincere". Lo dice il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, a 'Oggi è un altro giorno' su rai1.

