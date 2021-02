Paolo Virzì sul set di “Siccità” per l’inizio delle riprese (Di giovedì 18 febbraio 2021) Al via le riprese del nuovo progetto di Paolo Virzì. Il film verrà distribuito da Vision Distribution, mentre la produzione è di Mario Gianani e Lorenzo Gangarossa. Alla sceneggiatura, accanto a Virzì, Francesca Archibugi, Francesco Piccolotroviamo e Paolo Giordano, premio strega per La solitudine dei numeri primi e di recente autore di We Are Who We Are. Un cast d’eccezione poi per il regista de La prima cosa bella e Il capitale umano. Oltre a Monica Bellucci, ritroviamo infatti Emanuela Fanelli, Elena Lietti, Vinicio Marchioni, Valerio Mastandrea, Gabriel Montesi, Silvio Orlando, Claudia Pandolfi, Tommaso Ragno, Diego Ribon, Sara Serraiocco e Max Tortora. Monica Bellucci e Paolo Virzì – Photo Credits: cineuropaTrama del nuovo film di Paolo ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 18 febbraio 2021) Al via ledel nuovo progetto di. Il film verrà distribuito da Vision Distribution, mentre la produzione è di Mario Gianani e Lorenzo Gangarossa. Alla sceneggiatura, accanto a, Francesca Archibugi, Francesco Piccolotroviamo eGiordano, premio strega per La solitudine dei numeri primi e di recente autore di We Are Who We Are. Un cast d’eccezione poi per il regista de La prima cosa bella e Il capitale umano. Oltre a Monica Bellucci, ritroviamo infatti Emanuela Fanelli, Elena Lietti, Vinicio Marchioni, Valerio Mastandrea, Gabriel Montesi, Silvio Orlando, Claudia Pandolfi, Tommaso Ragno, Diego Ribon, Sara Serraiocco e Max Tortora. Monica Bellucci e– Photo Credits: cineuropaTrama del nuovo film di...

