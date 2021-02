Nek | commovente riflessione | “Mi sono fermato a pensare…”

Leggi su chenews

(Di giovedì 18 febbraio 2021) L’amatissimo cantautore Nek ha deciso di condividere con i suoi tantissimi seguaci una: “Mi“ Nek, Fonte foto: Instagram (@ nekfilipponeviani)Amatissimo dal pubblico, molto seguita sui social ed altrettanto in televisione ogni qual volta si presenta l’occasione, Nek ha deciso di condividere con i suoi seguaci una: “Mi“. Come in tantissimi sicuramente già sapranno, il noto cantante è sposato con Patrizia Vacondio dal 2006 e i due hanno avuto una splendida figlia che si chiama Beatrice a cui l’artista ha dedicato ben 54 canzoni. Durante una lunga intervista a ‘Vanity Fair‘ ha raccontato il dolcissimo incontro ...