Luisa Corna, chi è l’ex compagno Valerio Foglia Manzillo: il loro amore (Di giovedì 18 febbraio 2021) Conosciamo meglio Valerio Foglia Manzillo, che in passato è stato fidanzato con Luisa Corna. Ci sono alcune curiosità sul suo conto non note. Valerio Foglia Manzillo è uno degli uomini con i quali Luisa Corna ha speso le proprie energie in ambito amoroso. La cantane e volto televisivo originaria di Brescia da qualche anno è L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di giovedì 18 febbraio 2021) Conosciamo meglio, che in passato è stato fidanzato con. Ci sono alcune curiosità sul suo conto non note.è uno degli uomini con i qualiha speso le proprie energie in ambito amoroso. La cantane e volto televisivo originaria di Brescia da qualche anno è L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

ArturoMontef : Napoli non è una Città ma un Pianeta abitato da un Marziano come Artù... Francesco Merola e Luisa Cor… - Cj_mp7 : @luisa_santosm @capiiitu Corna - sonoBla : Arena di Verona. Fine primo atto. Aspetto il mio turno per il bagno, esce Luisa Corna ed entro io. - wordsandmore1 : ? FB: @RECmedia – IG: @recmedia_comunicazioni – IG: @luisa_corna – IG: @narinternational - In radio #SenzaUnNoi (… -