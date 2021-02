L’assistenza sanitaria integrativa (Di giovedì 18 febbraio 2021) Ci avete segnalato che su WhatsApp sta tornando a circolare una notizia che è stata trattata dai colleghi di bufale .net nel 2019 e che circola perlomeno dal 2011. Io seriamente vorrei di fronte a me i soggetti che decidono ciclicamente di tirare fuori questa robaccia. Li vorrei di fronte a me per guardarli in faccia e cercare di capire se siano solo dei cretini o se invece siano quei geni del male che vorrebbero far credere al mondo. Non siamo di fronte a una bufala, quanto viene riportato nel .pdf che circola non è errato. Il testo che viene ripreso nel .pdf arriva quasi in toto da un articolo di Repubblica del 2011, articolo che s’intitolava: Omeopatia, dentista e psicologo tutti i rimborsi per i deputati L’articolo ci spiegava (nel 2011) che erano state desecretate delle informazioni nell’ambito della campagna Parlamento Wikileaks lanciata (nel 2010) dai Radicali. Nulla per cui ... Leggi su butac (Di giovedì 18 febbraio 2021) Ci avete segnalato che su WhatsApp sta tornando a circolare una notizia che è stata trattata dai colleghi di bufale .net nel 2019 e che circola perlomeno dal 2011. Io seriamente vorrei di fronte a me i soggetti che decidono ciclicamente di tirare fuori questa robaccia. Li vorrei di fronte a me per guardarli in faccia e cercare di capire se siano solo dei cretini o se invece siano quei geni del male che vorrebbero far credere al mondo. Non siamo di fronte a una bufala, quanto viene riportato nel .pdf che circola non è errato. Il testo che viene ripreso nel .pdf arriva quasi in toto da un articolo di Repubblica del 2011, articolo che s’intitolava: Omeopatia, dentista e psicologo tutti i rimborsi per i deputati L’articolo ci spiegava (nel 2011) che erano state desecretate delle informazioni nell’ambito della campagna Parlamento Wikileaks lanciata (nel 2010) dai Radicali. Nulla per cui ...

