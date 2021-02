L’Ajax batte il Lille 1-2 nei minuti finali | grazie ad un super Tadic

Leggi su sport.periodicodaily

(Di venerdì 19 febbraio 2021) ilè stato sconfitto in casa dal2-1. Nel primo tempo non ci sono state grandi emozioni, tutto è successo nel secondo tempo. Al 72esimo minuto è arrivato il gol di Timothy Weah, figlio dell’ex rossonero George Weah. Tutto sembrava volgere per la vittoria dei francesi, quando al 87esimo è stato concesso un rigore al. Sul dischetto si è presentato, che non ha sbagliato. Al 89esimo è arrivato il gol del baby prodigio, Brobbey. Prepartita-Ajax Chi è stato il migliore del match ? Il migliore del match è stato Dusan. Il serbo ha segnato il gol dell-1-1 che ha permesso ai lancieri di riaprire la gara.ha fatto anche partire l’azione del 2-1 con il gol del giovane Brobbey. L’olandese è già cercato dalle big europee, si parla ...