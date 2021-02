In Cina una startup vuole costruire una smart city governata dall’intelligenza artificiale (Di giovedì 18 febbraio 2021) Il progetto di Ai city Cloud Valley a Chongqing, in Cina (foto: studio Big)Nei bozzetti pubblicati su Twitter i robot hanno le morbide fattezze dei protagonisti di un film Disney. E come in una pellicola della major di Topolino, frutta e verdura volano dal carrello connesso, che ti dice dove svoltare per comprare la tua dose consigliata di proteine. Benvenuti nel progetto della Ai city, una città controllata dall’intelligenza artificiale. Al suo creatore, Victor Ai, amministratore delegato della startup cinese Terminus Group, piace definirla come una “versione in grande dell’iPhone”. Fuor di analogia, si presenta sulla carta come una smart city molto avanzata, in cui grandi masse di dati raccolte da sensori sparsi in ogni angolo vengono rielaborate ... Leggi su wired (Di giovedì 18 febbraio 2021) Il progetto di AiCloud Valley a Chongqing, in(foto: studio Big)Nei bozzetti pubblicati su Twitter i robot hanno le morbide fattezze dei protagonisti di un film Disney. E come in una pellicola della major di Topolino, frutta e verdura volano dal carrello connesso, che ti dice dove svoltare per comprare la tua dose consigliata di proteine. Benvenuti nel progetto della Ai, una città controllata. Al suo creatore, Victor Ai, amministratore delegato dellacinese Terminus Group, piace definirla come una “versione in grande dell’iPhone”. Fuor di analogia, si presenta sulla carta come unamolto avanzata, in cui grandi masse di dati raccolte da sensori sparsi in ogni angolo vengono rielaborate ...

