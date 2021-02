Il flop dell' intergruppo Pd-M5s-Leu a Palazzo Madama

Leggi su agi

(Di giovedì 18 febbraio 2021) AGI - Ora che anche Andrea Marcucci, capogruppo Pd al Senato, ammette che quella'intergruppo Pd-M5s-Leu aè una sua iniziativa, Nicola Zingaretti chiede una moratoria alle polemiche: "Non cavalcherei troppo questo tema anche perché io ho preso un partito che era marginale e sconfitto - dice, riferendosi al dopo votoe politiche 2018 che vide il Pd fermarsi al minimo storico del 18% - ed ora è di nuovo centrale, con una rete di alleanze". Una stoccata diretta a Matteo Renzi che da segretario pagò con le dimissioni la sconfitta alle urne. È stato proprio Renzi ad accusare il suo ex partito di aver messo da parte i gazebo, per seguire la linea Zingaretti-Bettini. È proprio all'esponente dem, molto vicino al segretario, che il leader di Italia Viva attribuisce la paternità ...