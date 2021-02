Governo | duello partiti su sottosegretari | si punta a chiudere lunedì ma strada in salita** 5

Leggi su calcioweb.eu

(Di giovedì 18 febbraio 2021) (Adnkronos) – Anche in casa Forza Italia c’è fermento. Tanti aspiranti veri o presunti per solo sette posti, di cui uno spetterebbe all’Udc. Per la precisione si tratterebbe di 5 senatori e due deputato. Ecco, secondo le ultime indiscrezioni, la griglia dei papabili: a palazzo Madama si fanno i nomi di Lucio Malan, già componente della commissione Affari esteri e emigrazione di Palazzo Madama per la Difesa o gli Esteri; Francesco Battistoni, commissario regionale nelle Marche, vicino a Tajani, per l’Agricoltura; Gilberto Pichetto, in lizza per un ruolo ‘economico’ vista l’esperienza maturata nelle commissioni Finanze, Lavoro-Politiche sociali e Sviluppo economico di palazzo Madama. In corsa pure Stefania Craxi per Fi e Maria Alessandra Gallone per i centristi. Come deputati circola il nome di Andrea Mandelli, fedelissimo del Cav e presidente dell’Ordine nazionale dei farmacisti, per ...