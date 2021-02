Governo, Cabras (M5S) annuncia il suo no: “Draghi austerità e finanza piglia tutto, autobiografia di una nazione in declino” (Di giovedì 18 febbraio 2021) “L’alternativa c’è, eccolo il Governo Draghi. il Governo Draghi è l’autobiografia di una nazione in declino”. Così il deputato pentastellato Pino Cabras nel suo intervento alla Camera per annunciare il voto contrario alla fiducia: “Draghi è la storia di 30 anni di austerità: decadenza industriale, precariato, stagnazione, svendite, autostrada per la finanza piglia tutto. Il protagonista non del sogno europeo, ma dell’europeismo reale, un lungo incubo che vediamo anche dietro al troppo incenso che copre il gattopardismo tecnocratico. La cosiddetta buona moneta non lascia un buon pianeta ma un continente stremato e più indifeso di fronte ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 18 febbraio 2021) “L’alternativa c’è, eccolo il. ilè l’di unain”. Così il deputato pentastellato Pinonel suo intervento alla Camera perre il voto contrario alla fiducia: “è la storia di 30 anni di: decadenza industriale, precariato, stag, svendite, autostrada per la. Il protagonista non del sogno europeo, ma dell’europeismo reale, un lungo incubo che vediamo anche dietro al troppo incenso che copre il gattopardismo tecnocratico. La cosiddetta buona moneta non lascia un buon pianeta ma un continente stremato e più indifeso di fronte ...

