El Shaarawy | ' Felice di essere tornato La Roma è una grande'

BRAGA (Portogallo) - Alla prima in campo dopo il ritorno in giallorosso, Stephan El Shaarawy si gode la bella vittoria di una convincente Roma a Braga: "Finalmente è arrivato l'esordio - le sue parole a Sky - sono contento di essere tornato e sceso in campo. Le sensazioni sono positive. Non era semplice: il Braga è una squadra difficile da affrontare. Siamo stati aggressivi. Una vittoria importante, 2-0 ottenuto a Braga che permette alla Roma di vedere gli ottavi di finale. Appuntamento tra una settimana all'Olimpico per il ritorno dei sedicesimi, certo è che Paulo Fonseca...