Degrado stradale | l' opposizione presenta apposita interpellanza

alecaly1 : RT @federicolobuono: Proseguono senza sosta le iniziative sul territorio insieme ai nostri attivisti e candidati: oggi siamo stati a #Prima… - campobassolive : Scarsa manutenzione stradale a Campobasso, Annuario (Fratelli d’Italia): “Un degrado a cui non si pone soluzione” -

Ultime Notizie dalla rete : Degrado stradale

Reggionline

di giuseppe bini Il gruppo consiliare Un Futuro per Bagni di Lucca ha protocollato un'interpellanza a risposta scritta inerente la situazone diche investe la strada che da Montefegatesi porta a Ponte a Gaio, e quella che conduce in Albereta. Le strade in oggetto sono state anche visitate nei giorni scorsi dai rappresentanti regionali ...APPROFONDIMENTI ILa Napoli, ecco il cimitero delle auto: la natura batte... LA ...la merce posta sotto sequestro che è anche stata sparpagliata per strada per creare un blocco...Degrado e situazioni al limite del paradosso nello spazio verde intitolato al piccolo Alesandro Conti, il bambino di 9 anni vittima di un pirata della strada.MONREALE, 18 febbraio – “Abbiamo avuto modo, questa mattina, insieme all’amministrazione comunale, di affrontare delle tematiche importanti che riguardano la frazione di Aquino, individuando le zone c ...