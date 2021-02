Coronavirus, la curva non scende, Gimbe: «È il momento di abbatterla con un lockdown rigoroso di 2-3 settimane» – Il monitoraggio (Di giovedì 18 febbraio 2021) «Anche questa settimana nonostante i dati riflettano i contagi avvenuti in un’Italia tinta di rosso e arancione, i nuovi casi non accennano a diminuire. E guardando ai dati regionali si rilevano segnali di incremento, favoriti dalla circolazione delle nuove varianti». Nino Cartabellotta, presidente di Gimbe, illustra così i dati del monitoraggio settimanale della fondazione. Nella settimana dal 10 al 16 febbraio, rispetto a quella precedente, il numero di nuovi casi è rimasto pressoché stabile: 84.272 vs 84.711. Calano, invece, i ricoveri con sintomi (18.463 vs 19.512), le terapie intensive (2.074 vs 2.143) e i decessi (2.169 vs 2.658). Gimbe Percentuale della popolazione che ha completato il ciclo vaccinale. Tuttavia, in 12 Regioni aumentano i casi attualmente positivi per 100.000 abitanti rispetto alla settimana precedente. E ... Leggi su open.online (Di giovedì 18 febbraio 2021) «Anche questa settimana nonostante i dati riflettano i contagi avvenuti in un’Italia tinta di rosso e arancione, i nuovi casi non accennano a diminuire. E guardando ai dati regionali si rilevano segnali di incremento, favoriti dalla circolazione delle nuove varianti». Nino Cartabellotta, presidente di, illustra così i dati delsettimanale della fondazione. Nella settimana dal 10 al 16 febbraio, rispetto a quella precedente, il numero di nuovi casi è rimasto pressoché stabile: 84.272 vs 84.711. Calano, invece, i ricoveri con sintomi (18.463 vs 19.512), le terapie intensive (2.074 vs 2.143) e i decessi (2.169 vs 2.658).Percentuale della popolazione che ha completato il ciclo vaccinale. Tuttavia, in 12 Regioni aumentano i casi attualmente positivi per 100.000 abitanti rispetto alla settimana precedente. E ...

