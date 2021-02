Coronavirus, allarme varianti a Milano (Di giovedì 18 febbraio 2021) Milano, registrate due varianti in un focolaio individuato in una scuola materna: si tratta della variante inglese e della variante sudafricana. A Milano scatta l’allarme legato alla diffusione delle varianti del Covid: in un focolaio individuato in una scuola materna le autorità sanitarie hanno rintracciato la variante inglese e la variante sudafricana. Milano, intercettate due varianti del Covid in un focolaio in una scuola: sono quella inglese e quella sudafricana L’indagine è scattata intorno al focolaio individuato nella scuola materna Lope de Vega. Nella scuola erano stati individuati 11 soggetti positivi al Covid. I successivi approfondimenti hanno evidenziato la presenza della variante inglese e della variante sudafricana del ... Leggi su newsmondo (Di giovedì 18 febbraio 2021), registrate duein un focolaio individuato in una scuola materna: si tratta della variante inglese e della variante sudafricana. Ascatta l’legato alla diffusione delledel Covid: in un focolaio individuato in una scuola materna le autorità sanitarie hanno rintracciato la variante inglese e la variante sudafricana., intercettate duedel Covid in un focolaio in una scuola: sono quella inglese e quella sudafricana L’indagine è scattata intorno al focolaio individuato nella scuola materna Lope de Vega. Nella scuola erano stati individuati 11 soggetti positivi al Covid. I successivi approfondimenti hanno evidenziato la presenza della variante inglese e della variante sudafricana del ...

news_mondo_h24 : Coronavirus, allarme varianti a Milano - bellissima2021 : RT @CrisciGloria: Allarme Ue: tutti gli allevamenti di visoni in Europa sono a rischio coronavirus - TodayAgri : Allarme Ue: tutti gli allevamenti di visoni in Europa sono a rischio coronavirus - - CrisciGloria : Allarme Ue: tutti gli allevamenti di visoni in Europa sono a rischio coronavirus - GRETA1SGARBO : RT @annaros70527446: V RONAVIRUS, ALLARME IGNORATO: CLANDESTINI SBARCANO ANCORA SENZA CONTROLLI – Le proposte della dott.ssa Ferrante e… -