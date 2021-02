Come Mario Draghi vuole depotenziare Salvini (Di giovedì 18 febbraio 2021) Ieri Matteo Salvini non ha applaudito Mario Draghi quando, durante il suo discorso al Senato, ha spiegato “Sostenere questo governo significa condividere l’irreversibilità della scelta dell’euro, condividere la prospettiva di un’Unione europea sempre più integrata che approderà ad un bilancio pubblico comune”. In tanti hanno letto quelle parole Come una risposta più che diretta al leader della Lega che proprio poche ore prima in tv a L’aria che tira aveva spiegato che invece di irreversibile c’è solo la morte. Non a caso il “Capitano” è stato punzecchiato tutto il giorno dai giornalisti che hanno provato a farlo reagire. Tanto che Salvini, facendo buon viso a cattivo gioco, ha replicato: “Draghi ha sempre ragione”. Il tema della Lega di lotta e di governo è però una preoccupazione ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 18 febbraio 2021) Ieri Matteonon ha applauditoquando, durante il suo discorso al Senato, ha spiegato “Sostenere questo governo significa condividere l’irreversibilità della scelta dell’euro, condividere la prospettiva di un’Unione europea sempre più integrata che approderà ad un bilancio pubblico comune”. In tanti hanno letto quelle paroleuna risposta più che diretta al leader della Lega che proprio poche ore prima in tv a L’aria che tira aveva spiegato che invece di irreversibile c’è solo la morte. Non a caso il “Capitano” è stato punzecchiato tutto il giorno dai giornalisti che hanno provato a farlo reagire. Tanto che, facendo buon viso a cattivo gioco, ha replicato: “ha sempre ragione”. Il tema della Lega di lotta e di governo è però una preoccupazione ...

