Can Yaman e Diletta Leotta: Prossimi alla Convivenza! (Di giovedì 18 febbraio 2021) Can Yaman e Diletta Leotta, la coppia dell'anno. Belli, ricchi e famosi, da quando si sono incontrati non si sono più lasciati. E anche se molti non credono nella loro storia d'amore, pare che i due stiano per andare a convivere. Scopriamo insieme i dettagli! Can Yaman e Diletta Leotta. Sex Symbol e attore del momento lui; giornalista sportiva bramata dagli uomini lei. Insomma, complementari come due pezzi di puzzle. La coppia perfetta dalla storia perfetta. Perché, per come stanno andando le cose tra i due, sembra proprio di essere dentro un film. Can e Diletta infatti, si conoscono da poco più di un mese. Il primo incontro è avvenuto nell'atmosfera soffusa di un lussuoso albergo di Roma. Un incontro casuale, a quanto dicono, ma che ha portato i due ...

IOdonna : Can Yaman guest star di “Che Dio ci aiuti 6”: la conferma su Instagram - MediasetTgcom24 : Can Yaman a spasso con la 'suocera', cerca casa con la Leotta #dilettaleotta - Affaritaliani : Diletta Leotta e Can Yaman, proposta di matrimonio sui cieli di Roma. Giallo - 2Myfly : RT @IOdonna: Can Yaman guest star di “Che Dio ci aiuti 6”: la conferma su Instagram - jessica_zorzina : RT @_bloodmoon__: Francesco Oppini e Can Yaman nella stessa inquadratura TANTA ROBA #Pomeriggio5 -