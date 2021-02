“Borat 2” e “Judas and the Black Messiah” si preparano per i WGA Awards

(Di giovedì 18 febbraio 2021) Domenica 21 marzo si terrà la cerimonia dei WGA. L’assegnazione del premio Writers Guild of America Award giunge alla sua 73esima edizione. L’evento si terrà a Los Angeles, come avviene dal 1943, anno in cui fu istituito il premio. Durante la serata americana verranno premiate le sceneggiature e gli sceneggiatori che contribuiscono a rendere migliore il mondo del cinema, della radio e della televisione. La giuria è rappresentata dagli Writers Guild of America West e East. Quest’anno vi è grande attesa per due titoli in particolare. “2“, interpretato dall’esilarante Sacha Baron Cohen, è in lizza come miglior adattamento cinematografico. Insieme alla comica storia del giornalista kazako ci sono “Ma Rainey’sBottom“, produzione Netflix del 2020, e “One Night in Miami” del concorrente Prime Video. Per la categoria ...

2 eand the Black Messiah sono tra i film nominati per la prossima edizione dei premi WGA, assegnati dai Writers Guild of America, West e Writers Guild of America, East, per le migliori ...Ecco la lista delle nomination Sceneggiatura originaleand the Black Messiah - Will Berson & ...& Derek Cianfrance Il processo ai Chicago 7 - Aaron Sorkin Sceneggiatura non originale...“Borat 2“, interpretato dall’esilarante Sacha Baron Cohen ... Per la categoria “migliore sceneggiatura originale” c’è, invece, “Judas and the Black Messiah“. Il film è uscito di recente ed è diretto ...La serata del 21 marzo sarà dedicata alla cerimonia dei WGA Awards. Tra i titoli in lizza ci sono "Borat 2" e "Judas and the Black Messiah" ...