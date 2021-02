Vercelli, incidente per una madre con due bimbe a bordo: la più piccola muore (Di giovedì 18 febbraio 2021) Un incidente stradale a Borgo d’Ale, in provincia di Vercelli, ha visto coinvolte due auto: su una delle due viaggiava una mamma con le due figlie di 3 e 6 anni. Un gravissimo incidente stradale si è verificato nella serata di lunedì 15 febbraio nei pressi di Borgo d’Ale, piccolo centro in provincia di Vercelli, L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di giovedì 18 febbraio 2021) Unstradale a Borgo d’Ale, in provincia di, ha visto coinvolte due auto: su una delle due viaggiava una mamma con le due figlie di 3 e 6 anni. Un gravissimostradale si è verificato nella serata di lunedì 15 febbraio nei pressi di Borgo d’Ale, piccolo centro in provincia di, L'articolo proviene da Leggilo.org.

