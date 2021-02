Tracollo Barcellona: ennesimo schiaffo in Champions. Cosa non funziona? (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Il momento nero del Barcellona, si prospetta una stagione senza trofei: quali sono i problemi di Messi e compagni? Leggi su 90min (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Il momento nero del, si prospetta una stagione senza trofei: quali sono i problemi di Messi e compagni?

stefanociavatta : 4 gol dal PSG. sono anni che scendono in campo svogliati, senza capo né coda (Messi è da tempo solo un fondale del… - Salvato95551627 : RT @carlolaudisa: Storico tracollo per il #Barcellona. #Messi illude, ma #Mbappe (3) e #Kean fanno grande il #Psg targato #Pochettino. I ca… - Fprime86 : RT @carlolaudisa: Storico tracollo per il #Barcellona. #Messi illude, ma #Mbappe (3) e #Kean fanno grande il #Psg targato #Pochettino. I ca… - GIUSPEDU : RT @carlolaudisa: Storico tracollo per il #Barcellona. #Messi illude, ma #Mbappe (3) e #Kean fanno grande il #Psg targato #Pochettino. I ca… - carlolaudisa : Storico tracollo per il #Barcellona. #Messi illude, ma #Mbappe (3) e #Kean fanno grande il #Psg targato #Pochettino… -