Roberto Insigne | «Lo Scudetto del Benevento è la salvezza»

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) L’attaccante delha rilasciato un’intervista a Corriere della Sera. Queste le sue parole L’attaccante delha rilasciato un’intervista a Corriere della Sera. Queste le sue parole. COGNOME IMPORTANTE – «Non mi ha né aiutato e neanche infastidito. Sono stato sempre me stesso. Orgoglioso di avere un fratello come Lorenzo. Un campione ambito e apprezzato dai migliori club al mondo». PASSATO AL NAPOLI – «Sto benissimo nel. Un grande club con degli ottimi dirigenti e un bravo allenatore. Va benissimo così. Non ho rancori anche perché di tempo ne è trascorso».– «Bene. Lavoriamo sodo e puntiamo a fare gli altri 16 punti utili per il nostro: la ...

Ultime calcio Napoli - L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno ha intervistatodel Benevento ma ponendo in pratica molte domande sul fratello Lorenzo. Dal quotidiano si legge: Come vive da lontano le critiche sistematiche per Lorenzo? 'Lui ha le spalle larghe. E ...In forse il centravanti di rincalzoSoldado, 36 anni, 264 gol in vent'anni di attività. È ... sostenuto da Politano, Zielinski e. A centrocampo, il Napoli dovrà evitare di andare in ...Il Corriere del Mezzogiorno ha intervistato Roberto Insigne. Il rapporto tra Lorenzo e le critiche e il magico derby campano.I fratelli Lorenzo e Roberto Insigne, rispettivamente calciatori del Napoli e del Benevento, si affronteranno il prossimo 28 febbraio al "Maradona" ...