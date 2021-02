Mascherine comprate in Cina per 1,25 miliardi di euro da Arcuri: scoperte commissioni “occulte”, sequestri per 70 milioni (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Si aggiunge un nuovo tassello sul caso Mascherine in Italia che oggi ha portato ad un maxi sequestro da parte delle fiamme gialle. Sono stati i finanzieri del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria, coordinati dalla Procura della Repubblica di Roma, ad eseguire una serie di sequestri preventivi diretti e per equivalente, emessi dal GIP del Tribunale di Roma nonché, in via d’urgenza, dalla stessa Procura della Repubblica capitolina, nei confronti di un gruppo di persone resosi responsabile, in concorso tra loro, del reato di traffico di influenze illecite (aggravato dal reato transnazionale) oltre che, a vario titolo, di ricettazione, riciclaggio e auto-riciclaggio. Mascherine comprante in Cina dal Commissario Straordinario Arcuri: commissioni “occulte” milionarie Le ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Si aggiunge un nuovo tassello sul casoin Italia che oggi ha portato ad un maxi sequestro da parte delle fiamme gialle. Sono stati i finanzieri del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria, coordinati dalla Procura della Repubblica di Roma, ad eseguire una serie dipreventivi diretti e per equivalente, emessi dal GIP del Tribunale di Roma nonché, in via d’urgenza, dalla stessa Procura della Repubblica capitolina, nei confronti di un gruppo di persone resosi responsabile, in concorso tra loro, del reato di traffico di influenze illecite (aggravato dal reato transnazionale) oltre che, a vario titolo, di ricettazione, riciclaggio e auto-riciclaggio.comprante indal Commissario Straordinario” milionarie Le ...

