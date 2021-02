M5s, addio al capo politico. Gli iscritti su Rousseau danno il via libera al direttorio a cinque (Di mercoledì 17 febbraio 2021) direttorio a cinque nel M5s. E’ questa la decisione presa dagli iscritti su Rousseau. addio, quindi, al capo politico. ROMA – direttorio a cinque e non più capo politico nel M5s. La decisione è stata presa dagli iscritti su Rousseau. Il voto, aperto alle 12 di martedì 16 febbraio e chiuso il giorno dopo alla stessa ora, ha dato il via libera alla nuova governance collegiale con una percentuale di circa 80%. Un cambio radicale per il MoVimento. Nei prossimi mesi gli iscritti saranno chiamati a decidere i nomi alla guida di questo direttorio. I ribelli ‘puntano’ alla guida del direttorio Un ... Leggi su newsmondo (Di mercoledì 17 febbraio 2021)nel M5s. E’ questa la decisione presa daglisu, quindi, al. ROMA –e non piùnel M5s. La decisione è stata presa daglisu. Il voto, aperto alle 12 di martedì 16 febbraio e chiuso il giorno dopo alla stessa ora, ha dato il viaalla nuova governance collegiale con una percentuale di circa 80%. Un cambio radicale per il MoVimento. Nei prossimi mesi glisaranno chiamati a decidere i nomi alla guida di questo. I ribelli ‘puntano’ alla guida delUn ...

