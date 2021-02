L’Etna erutta | le immagini spettacolari

Leggi su vanityfair

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) Quando la natura si risveglia e decide di mostrarsi in tutta la sua maestosità, lo fa alla grande. Come spesso accade con le eruzioni dell’Etna in Sicilia, il vulcano attivo più alto d’Europa. La notte scorsa il vulcano è stato protagonista di una spettacolare eruzione e questa mattina Catania e alcune delle zone limitrofe si sono svegliate coperte da una fitta coltre di cenere lavica. #ETNA INGV ha comunicato alla nostra #SalaOperativa un incremento dell'attività vulcanica. Emissioni di cenere e lapilli sono caduti su Catania, Nicolosi e comuni limitrofi. @emergenzavvf al lavoro. Nessun problema per l’incolumità della popolazione#16febbraio h19ANSA pic.twitter.com/FV4PxwA7rr