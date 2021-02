Lega Bologna: “Zaki cittadino? Meglio se chiede asilo” (Di mercoledì 17 febbraio 2021) BOLOGNA – “Non mi risulta che ad oggi Patrick Zaki abbia fatto richiesta d’asilo all’Italia“. A sottolinearlo è il consigliere comunale della Lega a Bologna, Umberto Bosco, che nella commissione Parità del Comune di Bologna di oggi, fa presente ai colleghi che, piuttosto della cittadinanza italiana, Zaki dovrebbe chiedere e ottenere l’asilo politico in Italia. “La collega Lembi- inizia Bosco, replicando alla proposta della consigliera del Pd che ha presentato un ordine del giorno a sostegno della cittadinanza Zaki- ha detto che ci sono molte ragioni per conferire la cittadinanza a Zaki. Non so se due sono da ritenere molte, ma sono quelle che ha citato”. Leggi su dire (Di mercoledì 17 febbraio 2021) BOLOGNA – “Non mi risulta che ad oggi Patrick Zaki abbia fatto richiesta d’asilo all’Italia“. A sottolinearlo è il consigliere comunale della Lega a Bologna, Umberto Bosco, che nella commissione Parità del Comune di Bologna di oggi, fa presente ai colleghi che, piuttosto della cittadinanza italiana, Zaki dovrebbe chiedere e ottenere l’asilo politico in Italia. “La collega Lembi- inizia Bosco, replicando alla proposta della consigliera del Pd che ha presentato un ordine del giorno a sostegno della cittadinanza Zaki- ha detto che ci sono molte ragioni per conferire la cittadinanza a Zaki. Non so se due sono da ritenere molte, ma sono quelle che ha citato”.

cataldi_marco : RT @FeliceRaimondo: Update Diritti TV: Crotone, Benevento, Spezia, Samp, Genoa, Bologna, Sassuolo, Torino e Roma non si presentano e fanno… - tackleduro : RT @franvanni: Bologna Crotone Genoa Sampdoria Sassuolo Benevento Spezia Torino Roma non si sono presentate oggi in assemblea Lega #serieA… - evivanco7 : RT @FeliceRaimondo: Update Diritti TV: Crotone, Benevento, Spezia, Samp, Genoa, Bologna, Sassuolo, Torino e Roma non si presentano e fanno… - corradone91 : RT @franvanni: Bologna Crotone Genoa Sampdoria Sassuolo Benevento Spezia Torino Roma non si sono presentate oggi in assemblea Lega #serieA… - ManuFilippone95 : RT @FeliceRaimondo: Update Diritti TV: Crotone, Benevento, Spezia, Samp, Genoa, Bologna, Sassuolo, Torino e Roma non si presentano e fanno… -