(Di mercoledì 17 febbraio 2021) Laha penato per 82 minuti, poi una rete di Chiesa ha reso meno dura la sconfitta ingallo contro il. È finita 2-1, risultato che può essere ribaltato. Lo scorso anno l’allora squadra di Sarri fu eliminata dal Lione. Quest’anno ha temuto, ancora un po’ teme, coldi Conceiçao. 2-1 il risultato finale. Una rete per tempo, sempre nei primissimi momenti, per i lusitani. L’1-0 per uno sciagurato retropassaggio di Bentancur dopo 70 secondi, poi il raddoppio. All’82esimo il gol di Chiesa. Ladi Pirlo viene chiamata a una rimonta per evitare l’ennesima clamorosa eliminazione dalla Champions.giftan early lead CHAMPIONS LEAGUEvsJUVE pic.twitter.com/VJ5yafm9Nw — Livingstone (@semefastone) February 17, ...

napolista : La Juventus perde 2-1 col Porto Sotto di due gol fino all’82esimo, segna con Chiesa un gol importante. La prima re… - fcin1908it : Chiesa non basta, la Juventus perde 2-1 col Porto. Haaland show a Siviglia - - RomaNelCervello : Quando la Juventus perde è sempre una bella serata. Se poi lo fa anche il Siviglia di quell'ignobile il tutto è anc… - MondoNapoli : Champions - La Juventus perde contro il Porto ma la qualificazione resta apertissima - - dotrss : RT @copsalee: immagina essere la juventus e ridursi ad avere pirlo in panchina e una squadra di macellai che perde con una squadra che non… -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus perde

Pallone che sisul fondo. 21'st Si copre Concecaio, che toglie Marega inserendo un ... 20'st Non trovando spazi, cerca la soluzione dalla distanza la: Bentancur ci prova, pallone alto. 19'...... meglio solo Renate a 36, Como a 35 eU23 a 39. Dietro la difesa sta facendo anche ... Il Lecco dalla sua nonda 7 partite e si è lanciato verso l'alta classifica, una vittoria in questo ...La Juventus esce con una sconfitta dal Dragao contro il Porto, adesso dovrà effettuare una rimonta a Torino per qualificarsi ai quarti di Champions League. I portoghesi la spuntano per 2-1, dopo ...La Juve stecca a Oporto e archivia l'andata degli ottavi di Champions League con una sconfitta. Al "Do Dragao" la squadra di Pirlo perde 2-1 col Porto e complica i piani per il passaggio del turno.