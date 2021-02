Il Paradiso delle signore, anticipazioni 18 febbraio: una proposta inaspettata (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Una proposta inaspettata sorprenderà Beatrice a Il Paradiso delle signore. Le anticipazioni della puntata in onda giovedì 18 febbraio, annunciano che Marta rimarrà colpita dal suo modo di lavorare e le proporrà di prendere il posto di Luciano. Intanto, la Guarnieri dopo aver scoperto che Vittorio e Beatrice si conoscono sin da ragazzini, chiederà al marito dettagli sul rapporto con sua cognata. Intanto, Giuseppe deciderà di lasciare l'impiego come portiere di notte e ciò genererà ulteriori tensioni con Salvatore. Infine, Adelaide darà una chance a Ludovica ed il Mantovano approfitterà per ricattarla. Il Paradiso delle signore, trama domani 18 febbraio: Giuseppe lascia il lavoro Marta ha stabilito ... Leggi su ultimora.news (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Unasorprenderà Beatrice a Il. Ledella puntata in onda giovedì 18, annunciano che Marta rimarrà colpita dal suo modo di lavorare e le proporrà di prendere il posto di Luciano. Intanto, la Guarnieri dopo aver scoperto che Vittorio e Beatrice si conoscono sin da ragazzini, chiederà al marito dettagli sul rapporto con sua cognata. Intanto, Giuseppe deciderà di lasciare l'impiego come portiere di notte e ciò genererà ulteriori tensioni con Salvatore. Infine, Adelaide darà una chance a Ludovica ed il Mantovano approfitterà per ricattarla. Il, trama domani 18: Giuseppe lascia il lavoro Marta ha stabilito ...

